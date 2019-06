Radní Prahy schválili závazek do roku 2030 snížit emise CO2 o 45 procent

Vedení hlavního města přijalo závazek, že do roku 2030 sníží emise CO2 na území metropole o 45 procent. Do roku 2050 má být město bezuhlíkové. Plán konkrétních opatření by měl být hotov do září příštího roku. Radní také schválili akční plán, podle kterého město v tomto a následujícím volebním období vysadí milion stromů, a memorandum s policií ohledně kontrol technického stavu vozidel. Stav klimatické nouze již vyhlásilo několik městských částí.

Město začne připravovat balíček návrhů opatření, která bude postupně zavádět. Pracovat na něm bude speciálně zřízená komise, ve které zasedne například bývalý ministr životního prostředí Martin Bursík. Komise se bude zaobírat primárně čtyřmi oblastmi, a to udržitelnou energií, udržitelnou mobilitou, cirkulární ekonomikou a adaptační strategií na změnu klimatu.