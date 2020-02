Řada soudních poplatků by mohla výrazně vzrůst, schválila vláda

Řada soudních poplatků by se mohla zvýšit na dvojnásobek. Novelu ministerstva spravedlnosti, která má podle resortu mimo jiné odradit od podávání žalob bez šance na úspěch, schválila vláda. Na dvojnásobek ze současné tisícikoruny tak mají vzrůst poplatky za zahájení sporu, ve kterém jde o méně než 20.000 korun. U sporů s předmětem do 40 milionů korun se dosud platí pět procent ze sporné částky, nově by k tomu měly přibýt 2000 korun navíc. Na dvojnásobek, tedy na 4000 korun, se zvedá i poplatek za návrh na zahájení řízení o vypořádání společného jmění manželů. Poplatek u zjištění nebo popření rodičovství vzroste na 3000 korun.

Česká asociace věřitelů dnes v reakci zaslané ČTK uvedla, že zvýšení poplatků považuje za velmi nežádoucí. "Věřitel je již nyní v průběhu vymáhání zatížen nemalými náklady, které musí zaplatit, aniž by měl jistotu, že se nakonec dočká uhrazení svého nároku. Zvýšení soudních poplatků v kombinaci s dalšími kroky snižujícími šanci na vymožení dluhu povedou k tomu, že drobní věřitelé na své právo raději úplně rezignují," napsal prezident asociace Pavel Staněk. Asociace také podotkla, že když věřitel u soudu uspěje, doplatí na zvýšení poplatku dlužník, který ho bude muset věřiteli uhradit.