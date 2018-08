Rada postižených vyzvala poslance, aby přijali senátní návrh penzí

Národní rada osob se zdravotním postižením (NRZP) vyzvala poslance, aby hlasovali pro senátní verzi důchodové novely, která zvyšuje penzi o tisíc korun po 25 letech v důchodu. Podle rady by tato úprava zlepšila situaci lidí, kteří jsou dlouho v invalidním důchodu, nemohli kvůli tomu vydělávat a spořit si a mají nízké penze. Týkat by se to mohlo asi 50.000 osob. Novinářům to dnes řekl předseda NRZP Václav Krása. Vládní návrh počítá s tisícikorunou navíc pro lidi nad 85 let. Podporují ho koaliční ANO a ČSSD, komunisté a také Piráti. "Jsme přesvědčeni o tom, že senátní verze zákona je podstatně spravedlivější. Zohledňuje situaci lidí, kteří jsou na tom ekonomicky nejhůře. Ti, co jsou dlouhodobě v invalidním důchodu, neměli možnosti si vytvořit úspory. Prakticky celý život žijí na hranici bídy," řekl Krása. Podle údajů České správy sociálního zabezpečení je průměrná invalidní penze o víc než 1300 korun nižší než průměrný starobní důchod.