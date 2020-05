Rada ČNB podle odhadů ve čtvrtek opět sníží úrokové sazby

Bankovní rada České národní banky ve čtvrtek 7. května zřejmě sníží základní úrokovou sazbu o půl procentního bodu na 0,5 procenta. Vyplývá to z vyjádření většiny ekonomů oslovených ČTK. Důvodem by měla být reakce na další negativní vývoj ekonomiky kvůli dopadům šíření koronaviru. Někteří analytici ovšem nevylučují ani pokles základní sazby až na technickou nulu. Rada naposledy snížila základní úrokovou sazbu na konci března, a to o 0,75 procentního bodu na jedno procento. Předtím již sazby snížila na mimořádném zasedání 16. března, a to o 0,5 procentního bodu na 1,75 procenta.