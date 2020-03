Prymula: Vyjádření WHO o rouškách má bránit jejich nedostatku

Vyjádření Světové zdravotnické organizace (WHO) o nesmyslnosti celoplošného nošení roušek má podle náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly vést k tomu, aby nebyl jejich nedostatek pro zdravotníky. V Česku tomu tak ale díky užívání látkových roušek není, řekl novinářům. Podle WHO je mají nosit jen nemocní a je riziko nákazy při jejich snímání. Prymula ale řekl, že před vypuknutím příznaků nelze zjistit, kdo nemocný je a kdo ne.

Nošením roušky podle Prymuly člověk nechrání sebe, ale ostatní. "Bariéra snižuje výskyt aerosolu minimálně o 80 procent. Když je budeme nosit všichni, tak padá argument WHO, že budou kontaminované a bude možné se nakazit při jejich snímání," řekl náměstek. Přesto ale doporučuje po sundání roušky mytí nebo dezinfekci rukou. S argumentem WHO, že roušku by měli nosit zejména nemocní, Prymula souhlasí. "My ale nevíme, kdo nemocný je. Bezpříznakových může být 30 až 40 procent lidí. Nebo ještě nemají příznaky v inkubační době, virus šíří už 2,5 dne a maximum infekčnosti je 15 hodin před nástupem příznaků," uvedl.

Vyjádření v tom smyslu, že nevidí smysl v nošení roušek, vydala WHO v pondělí. Podle koordinátora krizové pomoci z WHO Michaela Ryana se při současných opatřeních ve světě vir častěji přenáší doma mezi členy rodin než venku na ulici. Rakousko chce nošení roušek zavést od středy, v Česku platí od 18. března.