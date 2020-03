Prymula: V polovině dubna může být 15.000 nakažených koronavirem

V polovině dubna může být v ČR podle odhadů náměstka ministra zdravotnictví, epidemiologa Romana Prymuly, až 15.000 případů nákazy novým koronavirem. Nemocnice mají pro nejvážnější případy dohromady 800 lůžek, kapacity je možné navýšit až na 1500. Prymula, který je předsedou Ústředního krizového štábu, to řekl v České televizi. Deníku Právo řekl, že pokud budou lidé karanténu obcházet, přijde na řadu úplný zákaz vycházení. Země by v takovém případě byla na dva týdny "úplně umrtvena". Zřejmě by se naprosto omezil pohyb s výjimkou fungování kritické infrastruktury, elektrárny by musely fungovat dál. Doufá ale, že k tomu ČR nebude muset přikročit. Je také podle něj logické, že nynější lhůty řady omezení se budou prodlužovat, prodloužení nouzového stavu musí schválit Parlament.

Počet potvrzených případů nákazy koronavirem v ČR stoupl na 765. Ve čtvrtek přibylo 205 nakažených, jde o nejvyšší denní nárůst. Testů bylo 11.600.