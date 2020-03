Prymula: V nemocnicích se léčí 39 nakažených COVID-19

V nemocnicích se v současné léčí době 39 nakažených nemocí COVID-19, tři jsou ve vážném stavu. Naopak tři lidé se již vyléčili. Na tiskové konferenci po jednání vlády to řekl náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula, který vede Ústřední krizový štáb. Celkem je v Česku nakažených 464, otestováno bylo 7600 lidí. Dva lidé z těch ve vážném stavu podle náměstka potřebují mimotělní oběh. Vyléčení podle Prymuly přibývají pomalu, protože je třeba mít jistotu, že už nevylučují virus do okolí. "V Číně na začátku epidemie mnoho týdnu byly desetitisíce nakažených a minimum vyléčených. Lidé vylučují virus i dlouho poté, co nemají příznaky," uvedl Prymula. Evropa se podle něj dohodla, že po propuštění domů se počká ještě týden v karanténě s posledním testem. Negativitu musí potvrdit dva v rozmezí 24 hodin.

Od 19. března nesmí do lázní noví hosté

Lázeňským zařízením je podle náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly od 19. března zakázáno přijímat do péče nové klienty. Stávající hosté svoji léčbu dokončí, řekl na tiskové konferenci po jednání vlády. "Došlo už i k zavlečení nákazy do lázní, byť v malé míře, " uvedl Prymula. Vláda už dříve omezila také provoz ubytovacích služeb. Některé hotely zavírají samy kvůli nedostatku hostů. Měsíční výpadek v tržbách léčebných lázní po zákazu přijímat nové klienty kvůli koronaviru může být až miliarda Kč, řekl šéf Svazu léčebných lázní.