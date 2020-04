Prymula: V létě by se mohlo uvolnit cestování do Chorvatska nebo na Slovensko

Pravidla pro cestování do ciziny by se mohla zmírnit. Připustil to náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula. V České televizi řekl, že jasno by mohlo být v půlce června. Podle něj v úvahu připadá Chorvatsko nebo Slovensko. Umožnění cest do některých států nevylučují ani vládní epidemiologové. Podle šéfa poradní skupiny epidemiologů Rastislava Maďara je otevření hranic do některých států možné, ale na rozhodnutí je teď brzo. Záležet bude na dalším vývoji epidemie. V případě povolení cest do Chorvatska by podle místopředsedy Asociace cestovních kanceláří Jana Papeže Češi nemuseli rušit zakoupené dovolené. V roce 2018 do Chorvatska na dovolenou vyrazilo víc jak 800 tisíc českých turistů.