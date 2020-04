Prymula: Poslední čísla kolem koronaviru jsou poměrně příznivá

Počet úmrtí s nemocí covid-19 v nemocnicích Česku se od nedělního večera zvýšil o dvě na 188, vyléčených přibylo 13 na 1311. Případů nákazy koronavirem, který nemoc způsobuje, bylo před 08:30 podle údajů ministerstva zdravotnictví 6787, proti nedělní půlnoci o 41 víc. Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula v Českém rozhlasu Radiožurnálu uvedl, že poslední čísla jsou zatím poměrně příznivá. Pokud budou údaje dobré i za pondělí a úterý, plán rozvolňování opatření zavedených proti koronaviru se zatím měnit nebude a znovu se bude vyhodnocovat až před třetí fází, ve které se obnovuje fungování některých z hlediska přenosu nemoci rizikových činností. Ve třetí fázi rozvolňování naplánované od 11. května se má obnovit činnost například autoškol nebo posiloven.

Nakažených je nejvíc v Praze, téměř 1600, což představuje 117 případů na 100.000 obyvatel. Následuje Olomoucký kraj s 98 a Plzeňský s bezmála 96 případy na 100.000 obyvatel. Nejméně je nemocí zasažen Jihočeský kraj, kde na 100.000 obyvatel připadá jen něco přes 25 případů. Nejvíc nakažených je podle údajů hygieniků ve věkové skupině 45 až 54 let, téměř 19 procent. Senioři od 65 do 74 let se na celkovém počtu lidí s nemocí covid-19 podílejí deseti procenty, lidé od 75 do 84 let více než šesti procenty.