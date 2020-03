Prymula: Pokud bude na konci března míň než 8500 nakažených, opatření uvolníme

Pokud na konci března bude méně než 8500 nakažených, bude podle náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly v Česku v dalších deseti dnech možné uvolňovat vyhlášená opatření. Řekl to v České televizi (ČT). Po Velikonocích chce také země podle náměstka spustit nový systém testování, do kterého se zapojí i armáda. Stejně jako vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) se Prymula domnívá, že vláda bude zřejmě muset upravovat pohyb lidí za prací do zahraničí. V Česku by se také mohl začít používat lék, který zkracuje dobu vylučování viru. Je stahovaný z lékáren, aby ho lidé nevykoupili, dodal Prymula. "Mám z některých regionů údaje, že i deset procent pendlerů je nakažených," řekl.

V době návratu Čechů z Itálie a Rakouska měla ČR na počátku března denní přírůstek nakažených přes 45 procent, což bylo horší než Itálie. "Teď bude část lidí, kteří budou ze zahraničí repatriováni, v karanténě na jednom místě, protože dochází k nedodržování karantény," uvedl Prymula. Podle něj může být cestování do zahraničí omezené i v příštím roce či dvou. Dovolená tak letos bude nejspíš v Česku, řekl Prymula.

Za šokující a nešťastné označují někteří opoziční politici vyjádření šéfa krizového štábu Romana Prymuly o tom, že kvůli epidemii koronaviru by mohlo být cestování do zahraničí omezeno až dva roky. Kritici vlády přitom znovu nastolili otázku, zda by měl být šéfem Ústředního krizového štábu úředník místo politika. "Zákaz cestování v současné kulminaci epidemie chápu, podporuji. Ale strašit teď dvěma lety, to už není a nesmí být rozhodnutí epidemiologa, byť váženého," uvedl na twitteru předseda hnutí STAN Vít Rakušan. Pokud podle něj vláda má nějaká data, která by takový scénář naznačovala, ať je předloží. Stále ještě máme Parlament, poznamenal. Za velmi nešťastný považuje výrok předsedkyně TOP 09 Markéta Adamová Pekarová. Není podle ní vhodný čas na pesimistické scénáře.