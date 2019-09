Prymula: Odmítnutí očkování vede ke zbytečným nákladům na léčbu

O vymáhání části nákladů na zbytečnou léčbu po rodičích, kteří odmítli očkování dítěte, je podle náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly možné diskutovat. Zejména proto, že stát bude odškodňovat poškozené povinným očkováním. Řekl to ČTK v reakci na případ tříletého chlapce hospitalizovaného ve Fakultní nemocnici Brno kvůli tetanu. Matka ho odmítla nechat očkovat povinnou vakcínou. "Jedná se o flagrantní případ toho, jak nebezpečné je odmítání očkování, a měl by být varováním pro všechny rodiče, kteří by snad o neočkování uvažovali," sdělil ČTK Prymula. Sněmovna v současné době projednává zákon, podle kterého má stát odškodňovat rodiče, kterým dítě zemře nebo je vážně poškozeno povinným očkováním. Odškodnění by se podle odborníků mohlo týkat méně než deseti případů ročně. Úřad počítá s náklady do 100 milionů korun.

Tetanus je vážné onemocnění, které může skončit i smrtí. V Česku se v posledních letech objevil nejvýše jeden případ ročně, někdy žádný. Očkování je součástí povinné vakcíny, kterou jsou očkovány děti ve věku devíti týdnů, čtyř měsíců a 11 až 15 měsíců.