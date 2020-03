Prymula: Nouzový stav asi neskončí uprostřed Velikonoc

Počet nakažených koronavirem v Česku se ke čtvrtečnímu večeru zvýšil na 1925 případů. Za posledních 24 hodin přibylo 271 případů. Celkem bylo otestováno téměř 27 tisíc lidí. Z nemoci COVID-19 se vyléčilo deset pacientů, devět nakažených zemřelo. Podle odborníků může být do konce března kolem 3000 nakažených a celkový počet případů může růst až k 15.000.

Ve čtvrtek večer zasedal Ústřední krizový štáb. Jeho šéf Roman Prymula stručně shrnul hlavní body jednání. Uvedl, že stát se připravuje na nárůst vážných případů onemocnění COVID-19 a chystá 2000 nemocničních lůžek pro vážně nemocné pacienty. Také řekl, že stát plánuje otestovat fungování chytré karantény na Jižní Moravě, po Velikonocích pak počítá s jejím rozšíření na celou Českou republiku. V případě chytré karantény jde především o včasné zachycení nakažených lidí do 3 dnů. Stát se také podle Prymuly chystá na zajištění kritické infrastruktury, čehož chce docílit důslednou ochranou zaměstnanců. Prodloužení nouzového stavu štáb podle něj neprojednával. „Tuto otázku řeší vláda. Je zřejmé, že nouzový stav asi neskončí uprostřed Velikonoc, tam dojde nepochybně k nějakému prodloužení, ale to není naše zodpovědnost. Pokud by došlo k legislativní změně, tak se může stát, že krizový štáb by byl nějak změněn v novém systému. Prvky, které tu působí, však budou působit bez ohledu na nouzový stav v nějaké podobě i nadále,“ vysvětlil možné budoucí fungování krizového štábu Prymula.