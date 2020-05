Prymula: Hygienici budou dělat preventivní testování v ubytovnách

Hygienici připravují testování na koronavirovou nákazu ve větších ubytovnách - řekl to náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula s tím, že se na tom podílí cizinecká policie. A to proto, aby hygienici věděli, jací cizinci v ubytovnách žijí a případně kde pracují. Průběžné testování na ubytovnách, a to spíše PCR metodou, by podle Prymuly měly zvážit i firmy, které své zaměstnance na ubytovnách mají. Při návratu provozů do běžného fungování by taky firmy měly počítat s tím, že může případně přijít další vlna nákazy. Měly by se proto třeba zásobit ochrannými pomůckami.