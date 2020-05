Prymula: Chytrá karanténa odhalí dvě třetiny kontaktů nemocného

Hygienici by za pomoci chytré karantény měli být schopni zjistit zhruba dvě třetiny lidí, se kterými přišel pacient nakažený novým koronavirem do styku. ČTK to řekl náměstek ministra zdravotnictví a epidemiolog Roman Prymula. Projekt takzvané chytré karantény spustila vláda dnes naplno v celé České republice. Podle Prymuly se podařilo vyřešit naprostou většinu problémů, se kterými se dříve potýkal. Systém chytré karantény používá k odhalování nových případů nemoci covid-19 moderní technologie, například údaje z mobilních telefonů. Takzvaná vzpomínková mapa vytvořená z dat mobilního operátora a platební karty, která ukáže místa pohybu za posledních pět dní, pomůže nakaženému člověku vzpomenout si na rizikové kontakty. Na bázi pohovoru a mapy by pak podle Prymuly měli hygienici dokázat zachytit 67 procent kontaktů. Hygienici však mohou data od operátorů použít jen v případě, že s tím dá nemocný souhlas.

Při uvolňování plošných opatření v České republice roste důležitost odpovědnosti jednotlivců v boji proti šíření covidu-19. Opatření proti novému koronaviru by neměla být v budoucnosti celoplošná, ale namířená na konkrétní místa jeho výskytu. Na tiskové konferenci to uvedli náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula a vedoucí pracovní skupiny pro uvolňování karanténních opatření Rastislav Maďar. Prymula novinářům řekl, že celoplošná opatření před dvěma měsíci zabránila exponenciálnímu rozvoji epidemie ve chvíli, kdy nemoc lidé do Česka přiváželi z dovolených v Itálii a Rakousku. "Myslím, že se to beze zbytku podařilo," uvedl. Výsledkem jsou nicméně výrazné dopady na ekonomiku, izolace lidí a jejich psychické problémy či omezení jiné zdravotní péče, připustil.

Proto v současnosti nastupuje rozvolňování plošných opatření, které umožňuje epidemiologická situace. "Ale virus nespí, stále tu je a v různých lokalitách vidíme, že k šíření dochází," uvedl Prymula. Poukázal na neobvyklé chování koronaviru, který se šíří velice rychle v uzavřených zařízeních a rodinách. Stát se tak chce zaměřit na komplexní testování všech lidí v zasažených oblastech či zařízeních, kde se virus objeví. Maďar apeloval na každého, aby při příznacích nemoci zůstal doma, nejezdil hromadnou dopravou a nechodil na veřejná místa či na nákup.