Prvorepublikové městečko u Pražského hradu připomíná rok 1918

Prvorepublikové městečko, které vyrostlo na pražském Hradčanském náměstí, připomíná období vzniku Československa. Pro malé i velké návštěvníky jsou připravené prvorepubliková obecná škola, kavárna se sladkostmi, které měl v oblibě první československý prezident, a trojrozměrná virtuální realita ukazující místa, kde byl domlouván vznik republiky, od kterého v říjnu uplyne 100 let. ČTK to řekl René Kekely z produkce projektu. Akce, která objíždí republiku, bude u Pražského hradu do dnešních 20:00 hodin, kdy ji zakončí videomapping o událostech roku 1918. Pomocí virtuální reality se mohou návštěvníci projít bytem politika Aloise Rašína, pánským klubem Obecního domu, vlakem prezidenta Tomáše G. Masaryka a dalšími místy, kde se psala historie.