První verze změny ústavního zákona o nouzovém stavu by mohla být v červnu

Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) by chtěl mít první text změny ústavního zákona o bezpečnosti České republiky hotový do poloviny června. Řekl to dnes v pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi. Od vlády má termín pro zhotovení změny, kterou chce do zákona zakotvit mimořádný pandemický stav, do konce prázdnin. Předsedové ODS Petr Fiala a STAN Vít Rakušan ocenili, že Hamáček o postupu při přípravě novely nedávno jednal i s opozicí.

"Pokud chceme uchovat to klíčové, aby vláda podléhala kontrole Poslanecké sněmovny, tak tam musí být nějaký moment, kterým Sněmovna může vládu vypnout. To se nedá udělat jinak než přes zákon o bezpečnosti České republiky," řekl Hamáček. V něm by měl být definován nový typ mimořádného stavu. Pokud jej vláda vyhlásí, tak na omezenou dobu a dolní komora ho bude moci kdykoli zrušit, nebo při překročení časové hranice bude muset potvrdit prodloužení.