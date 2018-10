První návštěvníci míří do opraveného Národního muzea

První návštěvníci se po několika letech mohou přijít podívat do hlavní budovy Národního muzea. Dům, který je i historickou památkou, se více než tři roky opravoval, zavřený byl ale mnohem déle. U příležitosti oslav 100. výročí vzniku Československa se otevírá v částečném provozu. Do konce roku bude vstup do muzea zdarma. Lidé uvidí část interiérů a dvě velké výstavy. Jedna z nich mapuje klíčové okamžiky 20. století. Druhá pak představí 200 nejvzácnějších exponátů muzea a připomene 200. výročí založení instituce. Stálé expozice včetně přírodovědných s oblíbenou velrybou, plejtvákem myšokem, se otevřou v příštím roce.

Videomapping na fasádu historické budovy Národního muzea sledovalo v sobotu večer zcela zaplněné Václavské náměstí. Projekce připomínala zásadní okamžiky z dějin Československa a České republiky.