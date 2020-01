První česká církevní banka? Biskupství se připravují na provoz bez dotací od státu

Česká římskokatolická církev může v budoucnu v zemi vytvořit první církevní banku, informovala Česká televize. Úředníci církve se připravují na situaci, kdy přestane dostávat státní příspěvky. Stát bude částečně dotovat provoz církví ještě deset let. Příspěvek se postupně snižuje, ale církve zároveň dostávají peníze za nevydaný majetek v restitucích. Největší část patří katolickým diecézím. A ty příspěvky investují, aby přinášely další peníze. Koupily třeba malé pražské nemocnice, vstoupily i do kampeličky a zvažují i zřízení první církevní banky. Diecéze peníze investují do cenných papírů a hlavní fond jim vydělává průměrně kolem šesti procent ročně. Kvůli suchu a kůrovci naopak církevní lesy počítají až miliardové ztráty. I proto biskupství šetří. Ze ziskových projektů katolická církev plánuje v budoucnu dotovat své duchovní aktivity.