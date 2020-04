Průzkum: Z regionů v ČR bude nejvíce cestovní ruch zasažen v Praze

Propad cestovního ruchu kvůli koronaviru z tuzemských regionů nejvíce zasáhne Prahu. Spotřeba tu může klesnout o téměř 42 miliard korun a ohroženo je přes 36.600 pracovních míst. Hned po hlavním městě současná situace nejvíce postihne Karlovarský a Jihomoravský kraj. V obou regionech je ohroženo bezmála 14.000 pracovních pozic. Vyplývá to z průzkumu, který pro státní agenturu CzechTourism, zpracovala společnost Economic Impact.

Domácí i zahraniční turisté loni v ČR za ubytování, jídlo, dopravu nebo vstupy do památek, na sportoviště, do kulturních a dalších zařízení utratili 300 miliard korun. "Pokud se povede rozpohybovat cestovní ruch před prázdninami, tak ekonomika přijde o 142 miliard a do státního rozpočtu přiteče o 60 miliard méně. Bohužel hrozí i ztráta 80 tisíc pracovních míst v cestovním ruchu," uvedl ředitel CzechTourism Jan Herget. Pokud by se restrikce uvolňovaly do konce srpna, hranice se otevřely v září, spotřeba cestovního ruchu by se propadla o více než 200 miliard korun, státní rozpočet by ztratil 85 miliard korun. Ohroženo by bylo 140.000 pracovních míst. V případě uzavření hranic do konce prosince by až pětina podnikatelů v cestovním ruchu ukončila činnost.