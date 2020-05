Průzkum: Výuka na dálku nevyhovuje zhruba 60 procentům žáků

Výuka na dálku, která ve školách funguje od druhé poloviny března, nevyhovuje zhruba 60 procentům žáků a studentů. Podle nich je horší než klasická školní docházka. Přibližně 44 procent dětí by se chtělo vrátit do lavic ještě před koncem letošního školního roku. Naopak lépe hodnotí online výuku kolem čtvrtiny školáků. Vyplynulo to z průzkumu, který mezi 400 žáky a studenty základních a středních škol po celé ČR udělala vzdělávací společnost Tutor. ČTK o tom informoval mediální zástupce společnosti Jan Šimral. Podle průzkumu vnímá přibližně 60 procent dětí současnou výuku na dálku jako problém ovlivňující kvalitu jejich vzdělávání. Zhruba čtvrtina neměla za celou dobu od druhé poloviny března, kdy se zavřely školy, ani jednou online výuku přes videokonferenci či audiokonferenci. Kolem 15 procent žáků nemá pro online výuku doma dostatečné technické vybavení a čtvrtina pro ni nemá doma dostatečný klid. Dotázaní podle autorů průzkumu často uváděli, že jako negativum online výuky vidí problémy s obrazem či zvukem a nepřehlednými aplikacemi.