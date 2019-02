Průzkum: Volby by vyhrálo ANO, Piráti a ODS mírně ztrácí

Sněmovní volby v lednu by podle agentury Kantar CZ vyhrálo ANO před Piráty a občanskými demokraty, tyto dvě strany mírně ztratily. Poslance by podle volebního modelu, který v neděli zveřejnila Česká televize, mělo i šest dalších sněmovních stran a hnutí. ČSSD, Starostové a lidovci by jen těsně dosáhli na potřebnou pěti procentní hranici. ANO by podobně jako v listopadovém průzkumu Kantar CZ získalo 32 procent hlasů. Piráti 16,5 procenta, ODS 13,5 procenta. Čtvrtá SPD by dostala 7 procent, KSČM 6,5 a TOP 09 5,5 procenta hlasů. Shodně po pěti procentech hlasů by podle agentury získaly STAN, ČSSD a KDU-ČSL.