Průzkum: Více než polovina Čechů by chtěla mít v poledním menu český pokrm

Více než polovina (55 procent) Čechů se domnívá, že by v ideálním poledním menu v restauracích mělo být alespoň jedno české jídlo. Přes 40 procent by pak chtělo polévku zdarma nebo za zvýhodněnou cenu. Uvádí to průzkum firmy Up ČR, která provozuje stravenky Chéque Déjeuner, mezi 525 respondenty. Bezmasé jídlo by mělo být v menu podle 27 procent odpovídajících, chce ho skoro třetina žen. "Najít v nabídce alespoň jedno jídlo z české kuchyně, to je vůbec nejčastěji zmiňovaná podmínka, kterou musí ideální polední menu v restauraci splňovat. Nějaký typický český pokrm vyžaduje v polední nabídce 55 procent Čechů, o něco více přitom muži než ženy. Lidé do 26 let věku trvají na českém jídle oproti svým starším kolegům méně, přesto si bez něj nedokáže polední menu představit 43 procent z nich," uvádí společnost.