Průzkum: Víc než pětina dospělých poskytuje péči svým blízkým

Víc než pětina dospělých v Česku pečuje o své blízké, kteří potřebují nějaké opatrování. Péči příbuzným tak poskytují téměř dva miliony lidí. Zhruba 400.000 z nich tomu věnuje v průměru 37 hodin týdně, většinou jsou to ženy. Ukázal to průzkum, který provedl Fond dalšího vzdělávání (FDV) s agenturou PPM Factum. Odpovídalo 1253 lidí nad 18 let. Výsledky v Senátu na konferenci o neformální péči představila Hana Geissler z FDV. Podle odborníků se stárnutím společnosti bude takzvaná neformální péče rodiny a přátel stále víc potřeba.

Dalších 600.000 dospělých patří do skupiny "uhoněných, ustaraných dětí". V průměru se péči věnují 16 hodin týdně. S člověkem, jemuž pomáhají, nebydlí. Jako "výpomoc stárnoucím rodičům" funguje 300.000 osob. Průměrně to dělají 14 hodin týdně. "Péče dopadá stejně na bohaté i chudé, na všechny společenské třídy," poznamenala Geissler. Celkem 85 dotázaných si myslí, že by se tématu domácí péče zákonodárci a politici měli víc věnovat. O lidech, kteří se současně starají o děti i své rodiče, sociologové mluví jako o sendvičové generaci. Podle místopředsedkyně Senátu Miluše Horské si pečující zaslouží systém podpory, který by zahrnoval finanční, odborné i morální hledisko.