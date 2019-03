Průzkum: Většina zaměstnanců by přivítala osobní volno v pracovní době

Většina českých zaměstnanců by vedle hojně diskutované zkrácené pracovní doby přivítala osobní volno přímo v pracovní době. Třetina dotázaných by hodinu volna strávila aktivně, nejčastěji sportem nebo procházkou. Podobný počet lidí by preferoval klid a odpočinek. Pětina by volno využila k práci, aby mohla jít dříve domů. Vyplývá to z průzkumu společnosti Up ČR mezi 525 respondenty. Podle průzkumu by jen 22 procent lidí v nabídnuté hodině osobního volna pracovalo, aby mohlo jít dříve domů. Výjimečně by pak ve volnu zaměstnanci pracovali proto, že je práce baví.