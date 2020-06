Průzkum: Většina lidí na severu Čech chce konec uhlí do 15 let

Většina lidí v Ústeckém a Karlovarském kraji chce konec těžby a spalování uhlí v Česku nejpozději do 15 let, tedy do roku 2035. Vyplývá to z průzkumu agentury Focus, Marketing & Social Research pro ekologické Hnutí Duha, který se uskutečnil na konci minulého roku na vzorku asi 1000 respondentů z celé republiky. Zajímavé je, že hnědouhelné kraje fandí rychlejšímu konci uhlí více, než celorepublikový průměr, kde to je 40 procent, uvedli ekologové v tiskové zprávě. Z průzkumu vyplývá, že většina dotázaných, 60 procent, souhlasí s postupným ukončením spalování uhlí pro výrobu elektřiny a tepla v ČR. "V Ústeckém a Karlovarském kraji je to ještě o čtyři procentní body více. V těchto krajích, kde se těží a převážně i spaluje hnědé uhlí, také 52 procent respondentů odpovědělo, že by ČR měla s uhlím skončit do roku 2035 nebo dříve. Konec uhlí do roku 2035 či dříve je nejpreferovanější varianta i pro celou ČR," uvedl Lubomír Rejda z agentury Focus.

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) v lednu, tedy ještě před koronavirovou krizí, uvedl, že komise připraví scénáře rychlé, střední a pomalejší cesty útlumu využití uhlí v ČR. Rychlá cesta by znamenala útlum využití uhlí v letech 2030 až 2035, střední 2035 až 2045 a pomalejší 2045 až 2050.