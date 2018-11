Průzkum: Většina Čechů věří, že Babiš brání svým dětem vypovídat

Většina Čechů (57 %) věří, že se premiér Andrej Babiš (ANO) snaží, aby jeho blízcí nevypovídali v kauze Čapí hnízdo. Téměř polovina lidí to zároveň považuje za závažnou informaci. Vyplývá to z průzkumu agentury Median. Syn Andreje Babiše řekl serveru Seznam Zprávy, že premiér chtěl, aby kvůli kauze zmizel z Česka. Premiér a jeho dvě dospělé děti čelí v kauze obvinění z dotačního podvodu. Více než polovina dotázanýcČR;Babiš;sněmovna;kriminalita;vláda;průzkum;MÍNĚNÍh důvěřuje celkově obsahu rozhovoru Babišova syna s novináři. Přesně 50 procent lidí také vyjádřilo důvěru v informaci, že Andrej Babiš mladší v souvislosti s farmou Čapí hnízdo podepisoval dokumenty, aniž věděl, co podepisuje. To sdělil Babišův syn serveru Seznam Zprávy dodatečně e-mailem.

Jednotlivým informacím z reportáže Seznam Zprávy nedůvěřuje pouze menší část účastníků průzkumu - v rozpětí od sedmi do 26 procent. Větší důvěru v informace z reportáže mají častěji voliči sněmovních opozičních stran. Z voličů vládní ČSSD a také KSČM, která vládu podporuje, považuje nové informace ke kauze Čapí hnízdo za důvěryhodné a závažné asi 40 procent. Informacím věří i část voličů hnutí ANO, které premiér vede.