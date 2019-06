Průzkum: V Česku chybějí kvalifikovaní úředníci

Na ministerstvech ale třeba i městských nebo obecních úřadech chybějí kvalifikovaní zaměstnanci. Vyplývá to ze studie analytické společnosti CEEC Research. Vychází přitom ze skoro 150 rozhovorů se zaměstnanci úřadů nebo měst po celé republice. Podle dotázaných úředníků by situaci zlepšilo zvýšení platů ve veřejné správě. Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová za hnutí ANO je ale proti plošnému navyšování platů. Dalším způsobem, jak přilákat lidi na pozici kvalifikovaných úředníků, by podle studie bylo zatraktivnění těchto pozic.