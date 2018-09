Průzkum: Třetina Čechů by se vypravila na dovolenou do vesmíru

Třetina Čechů by se ráda vypravila na dovolenou do vesmíru, necelou polovinu by lákala možnost létat na Mars. Téměř 60 procent lidí si umí představit lékařské zákroky vedené plně automatizovanými roboty. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM/MARK pro technologický festival Future Port Prague, který se uskuteční 6. a 7. září v areálu tržnice v Holešovicích. Podle tří čtvrtin Čechů se technologie vyvíjejí správným směrem a více než 80 procent lidí v nich vidí usnadnění života.

Zároveň se ale téměř 60 procent respondentů spíše nebo rozhodně domnívá, že technologie představují pro svět riziko. Za největší hrozby Češi považují zneužití a vymknutí se kontrole nebo závislost a problém při výpadku. "Ženy mají větší strach z dopadů na lidské zdraví a vývoj dětí, mezilidskou komunikaci a ztrátu pracovních míst. Naopak muži se zase více obávají umělé inteligence. O technologické hrozbě jsou nejsilněji přesvědčení lidé mladší než 30 let," uvádí tisková zpráva festivalu. Průzkumu se mezi 14. a 20. srpnem zúčastnilo 510 respondentů.