Téměř všichni Češi si myslí, že se v Česku zneužívají sociální dávky. Tři čtvrtiny obyvatel pak mají za to, že žadatelé o dávky v hmotné nouzi nejsou dostatečně prověřováni. Téměř všem Čechům také zneužívání sociálních dávek vadí a myslí si, že by se stát měl v řešení tohoto problému angažovat. Výplata části dávek v poukázkách je podle 87 procent české veřejnosti dobrý nápad. Vyplývá to ze srpnového průzkumu společnosti ppm factum research.