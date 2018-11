Průzkum: Sněmovní volby by vyhrálo ANO následované Piráty

Volby do Poslanecké sněmovny by nyní vyhrálo se ziskem 27 procent hnutí ANO následované Piráty s 16 procenty hlasů. Vyplývá to z průzkumu, který pro Českou televizi provedla skupina Kantar CZ na vzorku 1200 respondentů. Vládní strana premiéra Andreje Babiše však za poslední měsíc lehce oslabila. Třetí by ve volbách skončila se 14 procenty ODS. Okolo sedmi procent by získalo hnutí SPD a Starostové. Do sněmovny by se podle průzkumu dostala také ČSSD a komunisté. Podle agentury Median, která svůj model zveřejnila v pátek, by ANO v říjnu vyhrálo volby s ziskem 28,5 procenta hlasů. ODS by stejně jako Piráti dostala 12 procent. ČSSD, SPD a KSČM se pohybovaly na devítiprocentní hranici, STAN, TOP 09 a KDU-ČSL na pětiprocentní.