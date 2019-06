Průzkum: Pro vyslovení nedůvěry vládě je necelá polovina lidí

Současná vláda premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO by měla podle necelých čtyřiceti procent lidí pokračovat dál beze změn. Vyplývá to z průzkumu, který pro Český rozhlas vypracovala tento týden agentura Median na reprezentativním vzorku více než tisíce respondentů. Dalších třicet procent lidí si pak myslí, že by kabinet měl pokračovat bez Babiše na místě předsedy vlády. Pro vyslovení nedůvěry vládě v dnešním hlasování je necelá polovina dotazovaných. Skoro stejný počet by naopak vládu v klíčovém hlasování podpořil. V případě pádu kabinetu by si většina dotázaných přála v co nejbližším termínu předčasné volby.

Z průzkumu agentury Median také vyplývá, že více než polovina lidí si myslí, že by premiér Andrej Babiš z hnutí ANO měl začít jednat se zástupci protivládních demonstrantů. S jejich požadavky na konec Babiše ve funkci předsedy vlády souhlasí 43 procent oslovených. Stejné množství lidí je ale proti. O něco méně respondentů si pak přeje rezignaci ministryně spravedlnosti za hnutí ANO Marie Benešové.