Průzkum pro HK: Česko má jít cestou jaderné a obnovitelné energie

Česko má jít do budoucna cestou jaderné a obnovitelné energie. S okamžitým uzavřením uhelných elektráren však nejen firmy, ale i většina domácností nesouhlasí. Vyplývá to z průzkumu pro Hospodářskou komoru ČR. Průzkum zpracovala agentura IBRS na vzorku 1200 domácností a 300 firem napříč regiony. "Firmy i lidé čistší energetické zdroje jednoznačně podporují. Zároveň ale požadují, aby vláda při dalších svých krocích dbala jak na zachování energetické bezpečnosti, tak i na zachování přijatelných cen elektřiny," uvedl prezident komory Vladimír Dlouhý. Varováním pro Česko je podle něj sousední Německo, kde kvůli energetické transformaci v poslední době cena elektřiny rekordně stoupla. Podle analýzy HK ČR za posledních 11 let eurové ceny průmyslové elektrické energie včetně daní a poplatků vzrostly v Německu téměř o polovinu (47 procent), zatímco v ČR klesly skoro o čtvrtinu (23 procent).