Průzkum: Pro 90 pct zaměstnanců je průměrná stravenka nedostatečná

Přestože nominální hodnota stravenek poskytovaná zaměstnavateli každoročně roste, pro 90 procent zaměstnanců je současná průměrná hodnota tradiční papírové stravenky 78 Kč nedostatečná. Nejvíce zaměstnanců by si přálo dostávat od zaměstnavatele stokorunovou stravenku. Vyplývá to z průzkumu společnosti Up ČR, která se specializuje na zaměstnanecké benefity, mezi 525 respondenty.

"Češi se ve využívání stravenek výrazně odlišují i od okolních států. Zatímco v Německu, Rakousku nebo třeba v Polsku nejsou rozhodně tolik využívány, u nás jsou považovány za téměř nezbytný servis ze strany zaměstnavatele," upozornila ředitelka prodeje Up ČR Petra Gubíková. Pomalu přibývá firem, které reagují na rostoucí ceny obědů i potřeby zaměstnanců a reflektují i daňový aspekt.