Průzkum: Premiérovi Babišovi nedůvěřuje většina lidí

Premiérovi Andreji Babišovi (ANO) nedůvěřuje šest z deseti lidí. Naopak důvěru má Babiš u 37 procent Čechů. Vyplývá to z průzkumu agentury Kantar CZ pro Českou televizi (ČT). Z průzkumu také vyplývá, že většina občanů by nesouhlasila s tím, aby prezident Miloš Zeman jmenoval Babiše znovu premiérem, pokud by jeho vládě parlament vyslovil nedůvěru.

Největší důvěře se Babiš těší u voličů hnutí ANO, jehož je předsedou. V této skupině mu důvěru vyjádřilo 93 procent dotázaných. Odlišný postoj je patrný u voličů středopravicových stran, u kterých se důvěra premiérovi pohybuje do deseti procent. "Někde uprostřed se nacházejí voliči KSČM se zhruba dvoutřetinovou důvěrou a voliči SPD a ČSSD s asi třetinovou důvěrou," řekl ČT analytik společnosti Kantar CZ Pavel Ranocha.