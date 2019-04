Průzkum: Pravidelně si odkládá peníze stranou devět z deseti Čechů

Pravidelně si odkládá peníze stranou devět z deseti Čechů. Nejčastěji jsou schopni ušetřit omezením nákupů nebo nákupem ve slevách. Lidé snižují také výdaje za alkohol, koníčky nebo sladkosti. Naopak se neradi vzdávají dovolené, každý desátý Čech si na ni dokonce půjčuje. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM/MARK pro ING Bank. Na otázku, co dělají, pokud se rozhodnou šetřit, nejvíce (43 procent) Čechů odpovídá, že nekupují zbytečné věci, jako nadmíru oblečení, sladkosti, alkohol nebo cigarety. Výdaje za sport, kulturu a chození do společnosti si odepře 24 procent účastníků průzkumu. Rozvážnějším nakupováním oblečení by své výdaje omezilo 60 procent dotázaných. Téměř 70 procent Čechů by omezilo hlavně stravování v restauracích a mimo domov, aby ušetřili.

Češi často šetří peníze nákupy v akcích. "Slevy vyhledává bezmála polovina žen a třetina mužů," uvedl ředitel retailové sekce ING Radek Sedlář. "Odpustit si dovolenou nebo jen zvolit levnější variantu dokáže pouze 3,7 procenta Čechů. Desetina z těch, kteří si spoří na dovolenou, přiznává, že se zároveň kvůli dovolené ještě zadlužuje," dodal. Čísla z průzkumu dál odhalují, že desetina populace si spoří na bydlení a rekonstrukci, zhruba pět procent pro své děti nebo rodiče. Další desetina si spoří na konkrétní věc jako automobil, pračku nebo notebook. Takoví střadatelé se najdou nejvíc mezi mladými do 29 let a lidmi bez maturity.