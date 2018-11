Průzkum: Polovina lidí za dárky utratí víc než loni, průměrně 7500

Češi letos za vánoční dárky utratí v průměru 7500 korun, třetinu z toho za nákupy přes internet. Polovina lidí plánuje za dárky vyšší výdaje než loni. Vyplývá to z průzkumu společnosti ppm factum research. Dotázaní průměrně obdarují pět lidí, ženy jsou v tomto ohledu štědřejší než muži. "Nejvíce se chystají utrácet lidé ve věku mezi 30 až 59 lety, a to okolo 9000 korun," uvedli statistici. Více než deset tisíc korun plánuje za dárky utratit 14 procent Čechů.

Po internetu nakupují především mladí lidé. Věková skupina do 29 let chce v e-shopech utratit více než polovinu výdajů. V případě lidí starších 60 let je to pouze devět procent z celkové útraty. Téměř třetina rodin stráví Štědrý večer v pěti nebo více lidech. Večer v užším rodinném kruhu tří až čtyř lidí plánuje téměř 40 procent Čechů, večeři ve dvou okolo 18 procent lidí. Tři procenta lidí zůstanou během svátků o samotě.