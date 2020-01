Průzkum: Polovina Čechů se začíná obávat své finanční situace

U poloviny Čechů vyvolávají informace o zpomalování ekonomiky obavy. Začínají se bát o svou finanční situaci a obávají se dopadu na rodinu. Optimistická zůstává třetina Čechů, která si nepřipouští, že by se jich případné zpomalení ekonomického růstu mohlo dotknout. Vyplynulo to z průzkumu Equa bank. Rostoucí obavy se podle průzkumu začínají promítat do chování lidí. Téměř dvě třetiny uvažují, že začnou nějakým způsobem omezovat své výdaje. Omezování výdajů je dáno i tím, že se lidé začínají obávat o práci. Výrazně větší obavy ze ztráty zaměstnání než před rokem má každý čtvrtý Čech. Ztráty zaměstnání se neobává 56 procent lidí.

Úvahy o omezení výdajů jsou dány i pomalu se ztrácející vírou v růst příjmů. Téměř polovina sice stále věří, že letos vydělá více než loni, ale 38 procent doufá, že vydělá alespoň stejně jako loni, a 16 procent čeká pokles výdělku. Nejčastěji mají Češi finanční rezervu do 30.000 Kč. Do 50.000 Kč ji má 15 procent dotázaných a do 100.000 necelých 16 procent.