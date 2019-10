Průzkum: Polovina Čechů je ochotná se kvůli práci přestěhovat

Polovina Čechů je ochotná se kvůli práci přestěhovat, možnosti kariérního růstu a rovnováha mezi soukromým a pracovním životem je pro 52 procent Čechů argumentem pro stěhování za prací, a to i do zahraničí. Nejlákavější jsou pro většinu Čechů pracovní nabídky z Německa. Vyplývá to z průzkumu personálně poradenské společnosti Randstad. Na 43 procent českých zaměstnanců by se za prací stěhovalo jen v případě výrazně vyšší mzdy a 35 procent v případě nabídky smysluplné práce. V případě práce v zahraničí by Češi nejradši volili nejbližší sousedy Česka, na prvním místě Německo, následované Rakouskem a Slovenskem. V celosvětovém měřítku respondenti průzkumu označili jako tři preferované země Spojené státy americké (28 procent), Německo (25 procent) a Austrálii (22 procent).

"V některých oborech již cizinci tvoří podstatné procento zaměstnanců, je proto s podivem, že mezi Čechy stále vládne jakási zdrženlivost a uzavřenost. Radost z práce s lidmi z jiných zemí a kultur u nás projevil druhý nejnižší počet respondentů ze všech zkoumaných zemí a i ochota pracovat v zahraničí je o desítky procent nižší než v okolních zemích," upozornil generální ředitel Randstadu Jacek Kowalak. Průzkum společnosti Randstad zahrnuje 34 zemí po celém světě. Minimální velikost zkoumaného vzorku je 400 respondentů za každou zemi.