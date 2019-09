Průzkum: Obchodníci drží venkovské prodejny přes ztrátu v provozu

Čeští obchodníci zejména na venkově provozují a udržují v chodu některé své prodejny, přestože jsou ztrátové. Z průzkumu Asociace českého tradičního obchodu (AČTO) vyplývá, že takových obchodů na českém trhu působí 16,5 procenta. Malé provozovny obchodníci uzavírají jen v krajní nouzi a snaží se je udržet téměř výhradně z vlastních zdrojů. Ztrátu případně hradí ze zisku ostatních výdělečných prodejen, informoval ČTK tajemník Jan Hrdina. Podle asociace jsou čeští obchodníci nuceni každoročně uzavřít průměrně 500 malých prodejen s potravinami a smíšeným zbožím. Předloni ale ukončilo činnost v malých obcích 1082 venkovských prodejen. Asociace dlouhodobě upozorňuje na to, že zatímco nejmenší venkovské obchody zanikají, nové supermarkety rostou.

Asociace v průzkumu, který mapoval posledních pět let, oslovila přes 1800 nezávislých prodejen. Jak průzkum dál ukázal, kvůli ztrátovosti uzavřeli majitelé 5,4 procenta prodejen. Pouze zhruba dvěma procentům prodejen poskytují dotace obce nebo kraje. "Obchod s potravinami totiž mnohdy bývá tím posledním, co v malých obcích ještě funguje a naši obchodníci se tuto službu snaží do poslední chvíle zachovat. Je to ale ještě podnikání?" napsal předseda asociace Zdeněk Juračka. Zanikání malých obchodů v posledních letech zrychlilo tempo. Mezi lety 2008 až 2018 v Česku zaniklo 3923 prodejen o velikosti do 400 čtverečních metrů, uvedla již dříve asociace. Ministerstvo průmyslu a obchodu uvažuje, že od příštího roku bude dotovat obchody v obcích s nejhorší infrastrukturou. Roční podporu zhruba 100.000 korun by mohli získat obchodníci asi ve 2000 obcí.