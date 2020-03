Průzkum: Nadpoloviční většina Čechů není spokojena s vládou Babiše

Nadpoloviční většina Čechů není spokojena s premiérem Andrejem Babišem (ANO), složením jeho vlády ani s činností kabinetu. Vyplývá to z únorového průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Nespokojenost s osobou předsedy vlády vyjádřilo v průzkumu 52 procent dotázaných. Se složením kabinetu není spokojeno 56 procent lidí a s činností vlády 51 procent. Naopak spokojenost s Babišem vyjádřilo 42 procent Čechů, se složením vlády 36 procent a s její činností 44 procent. Od vzniku současné Babišovy vlády je podíl nespokojených lidí v téměř všech otázkách letos nejvyšší. Přitom s programem Babišovy vlády velká část Čechů souhlasí.

Kabinet Andreje Babiše je skoro ve všech ohledech hodnocen příznivěji než předchozí vláda Bohuslava Sobotky (ČSSD) v době, kdy byla stejně jako nyní Babišova vláda ve třetím ze čtyř let svého mandátu. Průzkum provádělo CVVM v době od 1. do 13. února. Zúčastnilo se ho 1039 obyvatel České republiky starších 15 let.