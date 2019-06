Průzkum: Na 40 pct. lidí o dovolené nedokáže zapomenout na práci

Čeští zaměstnanci volí v létě nejčastěji souvislé volno v délce alespoň dvou týdnů, přesto více než 40 procent lidí není schopno během dovolené zapomenout na práci. Čtvrtina lidí se strachuje, co se v práci během dovolené stane a kolik se jim nakupí práce, někteří dokonce během volna dohánějí nedokončenou práci. Vyplývá to z průzkumu společnosti Up ČR mezi 525 respondenty. Jedním z dopadů rekordní zaměstnanosti by měla být eliminace strachu o práci u českých zaměstnanců, kteří se na dovolené bez problému oddají odpočinku, ale pravdou je spíše opak. Většině zaměstnanců totiž přibylo množství práce, pracují přesčasy nebo dělají práci za své kolegy, navíc na pracovišti často panuje napjatá atmosféra.

Zaměstnavatelé se snaží na přetížení zaměstnanců reagovat především nabídkou dovolené navíc. Hlavním problémem je spíše kvalita odpočinku."Zaměstnavatelé se v posledních letech předhánějí v počtu dní dovolené, které nabízejí, v praxi pak ale často nedokážou lidem zajistit stoprocentní volno a klid. Aby si dovolená zachovala svůj smysl jako nástroj k regeneraci, je nutné umět zaměstnancům zajistit prostor na opravdu plnohodnotný odpočinek," upozornila ředitelka prodeje společnosti Up ČR Petra Prchlíková.