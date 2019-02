Průzkum: Na 28 procent českých firem už pocítilo dopady brexitu

Pokles objednávek nebo tržeb vyvolaných situací kolem odchodu Velké Británie z EU pocítilo 28 procent společností. Vyplývá to z průzkumu Bibby Financial Services a Britské obchodní komory mezi českými firmami obchodujícími s Británií. Velcí exportéři se také předzásobují či stahují některé své agendy z ostrovů do kontinentální Evropy. Dovoz z Británie se v posledních měsících propadá. V prosinci klesl již o 35 procent meziročně, za celý rok pak o 16,4 procenta. Český export na ostrovy se loni snížil na úroveň roku 2015, když klesl o 2,5 procenta, uvádí Český statistický úřad. Velká Británie patří mezi klíčové obchodní partnery ČR. V roce 2017 byla pátým největším odbytištěm českého zboží a desátým největším vývozcem na český trh.