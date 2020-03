Průzkum: Kvůli koronaviru registruje problém 90 pct firem

V souvislosti s koronavirem registruje už 90 procent firem problémy, necelá třetina řeší potíže s cash flow. Pokud by současný stav trval déle než tři měsíce, vážný problém s udržením společnosti by mělo zhruba 70 procent tuzemských podniků. Vyplývá to z průzkumu podnikatelských asociací mezi 200 firmami. Data na videokonferenci představil viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj. Průzkum dále ukázal, že téměř polovina společností se potýká s nedostatečnou poptávkou, dvě pětiny firem mají potíže s distribucí, 30 procent společností řeší problémy s cash flow.

V případě zlepšení situace jsou firmy dle reakcí schopné obnovit provoz za několik dní. Víc než měsíc bez podpory státu ovšem nepřekoná 23 procent firem, 30 procent firem má finanční rezervu na zhruba dva měsíce, necelá pětina podniků je schopna přežít tři měsíce. Některé firmy podle Rafaje již nyní snižují stavy, protože nemohou dál čekat. Zástupci Svazu průmyslu a dopravy, Hospodářské komory a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů dnes proto vyzvali vládu, aby zavedla tzv. kurzarbeit. (Zaměstnancům se zkrátí pracovní doba a ušlý příjem jim doplatí stát). Situaci je podle zástupců zaměstnavatelů třeba vyřešit nejpozději o víkendu.