Průzkum: Kvůli dvojí kvalitě nakupuje každý sedmý Čech v cizině

Dvojí kvalitu potravin považuje za problém 77 procent Čechů, zhruba každý sedmý kvůli tomu nakupuje v zahraničí nebo si odtud nechává zboží dovézt. Téměř třetina lidí některé potraviny kvůli tomu nekupuje. Vyplývá to z průzkumu poradenské společnosti KPMG. Výrobky se stejným názvem a obalem, ale jiným složením než v ostatních zemích Evropské unie považuje za problém 83 procent lidí mezi 55 a 64 lety. Ve skupině 18 až 24 let je to 62 procent lidí. Víc než polovina Čechů, podle nichž dvojí kvalita existuje, více pročítá složení kupovaného zboží.

Sněmovna v prosinci podpořila vládní novelu zákona zakazující prodej potravin v různé kvalitě, ale ve stejném obalu v ČR a jiných státech EU. Za porušení má prodejcům hrozit pokuta až 50 milionů korun. Na dodržování zákazu bude dohlížet Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Zemědělský výbor Sněmovně minulý týden doporučil přijmout pozměňovací návrh k novele, kdy rozdíly ve složení potravin v různých zemích pod stejným obalem mají být zakázané, pouze pokud budou "podstatné".