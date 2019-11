Průzkum: Každý druhý Čech mladší 30 let splácí úvěr

Polovina mladých lidí do 30ti let na sebe má nějakou formu půjčky. Vyplývá to z průzkumu společnosti KRUK, která spravuje pohledávky finančních ústavů. Podle jejích dat si mladí lidé berou první půjčku průměrně v 24 letech. Rozhodují se hlavně na základě podmínek splácení - tedy třeba podle výše úročení. Nejčastěji si půjčují na nemovitosti, rekonstrukce nebo na auta. Často si ale berou úvěr taky třeba na splácení svých starších půjček.