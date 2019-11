Průzkum: Dvě třetiny lidí nad 60 let v Česku bydlí ve vlastních domech či bytech

Dvě třetiny lidí nad 60 let v Česku bydlí ve vlastních domech nebo bytech. Zhruba 35 procent z nich má čtyřpokojový byt, 30 procent vlastní třípokojový byt. Vyplývá to z výsledků průzkumu společnosti Residomo. Za ideální považuje vlastnické bydlení 84 procent z oslovené tisícovky lidí od 60 do 85 let. "Mohlo by se zdát, že po odchodu dětí z bytu vzniká nevyužitá plocha. Jenže 40 procent seniorů řeklo, že žádnou plochu navíc nemají a jen necelá pětina něco takového řeší," uvedl ředitel vnějších vztahů Residomo Roman Frkous. Senioři podle něj velmi často nechají uvolněný pokoj po dětech v původním stavu pro návštěvy potomků nebo vnoučat. "Často si také splní sen v podobě zřízení pracovny nebo druhé ložnice," doplnil Frkous. Ve výhledu deseti až 20 let počítají necelé dvě pětiny oslovených s tím, že využijí zařízení pro bydlení seniorů. Starší lidé podle průzkumu při výběru také preferují před domovy pro seniory domy s pečovatelskou službou.

Průzkum pro Residomo vypracovala agentura STEM/MARK na začátku září. Za seniora se považovaly tři čtvrtiny oslovených. Ve věkové skupině od 60 do 64 let se za seniora nepovažovala téměř polovina respondentů. Většina z oslovených souhlasí s tím, že se věková hranice prototypu důchodce posouvá neustále výše.