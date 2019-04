Průzkum: Členství v EU vnímá pozitivně přes šedesát procent Čechů

Vstup České republiky do Evropské unie 1. května 2004 se podle více než šedesáti procent Čechů vyplatil. Vyplývá to z výsledků exkluzivního průzkumu, který minlý týden provedla pro Český rozhlas agentura Median na vzorku více než tisíce respondentů. Negativně tento krok hodnotí třicet procent dotázaných. Euroskeptiků je nejvíc mezi voliči levice a lidmi, kteří nechodí k volbám. U pravice je to naopak. Jako největší přínos členství v Evropské unii vnímají Češi možnost pracovat v zahraničí, cestovat bez víz a kontrol na hranicích, nákupy bez celní přirážky a možnost žádat o evropské dotace.