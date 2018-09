Průzkum: Chuť Čechů měnit zaměstnání roste

V uplynulých šesti měsících změnilo práci 15 procent Čechů. Čtvrtina lidí si nyní novou práci buď aktivně hledá, nebo se po zajímavých pracovních příležitostech u jiného zaměstnavatele poohlíží. To je o pět procentních bodů více než v předcházejícím období. Nejčastěji měnili zaměstnavatele lidé pracující v sektoru zemědělství, lesnictví a rybářství a v hotelnictví a stravování, vyplývá z průzkumu personálně poradenské společnosti Randstad. Se současným zaměstnavatelem je podle průzkumu spokojeno 62 procent českých zaměstnanců, ovšem jen 15 procent z nich je spokojeno velmi. Nespokojenost vyjádřilo deset procent respondentů.

Míra fluktuace byla vyšší u mužů (17,3 procenta) než u žen (11,8 procent). Nejvyšší podíl těch, kteří měnili práci (28 procent), připadá tradičně na nejmladší kategorii zaměstnanců ve věku 18 až 24 let a na věkovou kategorii 25 až 34 let (17 procent). S rostoucím věkem míra fluktuace zaměstnanců klesá, ale v kategorii nejstarších zaměstnanců 55 až 67 let opět stoupá na téměř 14 procent. U této věkové kategorie však jde při změnách zaměstnavatele o jiné důvody než u mladších ročníků. Často jde například o menší fyzickou námahu, uvedla marketingová manažerka české pobočky Randstadu Alžběta Honsová. I když je nezaměstnanost na rekordně nízkých hodnotách, stále podle ní platí, že generace nad 55 let nehledá práci snadno.