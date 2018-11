Průzkum: Češi upřednostňují čtení z papíru před displejem

Klasickou knihu před čtením z obrazovky upřednostňuje 80 procent Čechů. K nejoblíbenějším knižním žánrům patří beletrie a romány, detektivky, thrillery nebo fantasy. Ačkoliv má 73 procent lidí nějakou oblíbenou knihu, kterou si klidně přečtou vícekrát, upřednostňují nově vydané knihy s novými příběhy. Do knihkupectví chodí 69 procent Čechů i "jen tak", krátí si čas nebo získávají přehled o nových knižních titulech. Vyplývá to z průzkumu knihkupectví Luxor, který zpracovala agentura Rondo Data.

Knihkupectví Luxor je jednou z největších knihkupeckých sítí v ČR. Průzkum se uskutečnil mezi 2500 respondenty ve věku 14 až 65 let. Z jeho výsledků dále vyplývá, že většina českých čtenářů preferuje nově vydané knihy s novými příběhy (61 procent) před knižními klasikami, které jsou staré i desítky let. Co se týče místa, lidé nejčastěji čtou doma (75 procent), v hromadné dopravě, v práci a venku v parku či na zahradě. Deset procent dotazovaných knihy nečte.