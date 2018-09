Průzkum: Češi mohou do bydlení investovat průměrně 2,3 milionu Kč

Zhruba 2,3 milionu Kč je připraven investovat do svého bydlení průměrný Čech. Částka je při současných cenách nemovitostí ale tak nízká, že odpovídající bydlení by si mohla dovolit necelá pětina lidí, kteří ho hledají. Vyplývá to z dnes zveřejněných výsledků průzkumu realitního serveru Bezrealitky.cz, který vypracovala agentura STEM/MARK na vzorku více než 1000 respondentů.

Po vlastním bydlení touží podle průzkumu devět z deseti lidí, kteří momentálně bydlí v podnájmu nebo u rodičů. Výjimku tvoří prakticky pouze lidé důchodového věku, kteří bydlí u svých dětí. Množství peněz, které lidé mohou do bydlení investovat, se liší podle regionu. V Praze jsou lidé schopni investovat do nového bydlení 3,5 milionu korun. Kolem tří milionů na bydlení si dokážou připravit obyvatelé Jihomoravského a Plzeňského kraje. Nadprůměrnou sumu kolem 2,5 milionu korun mohou do bydlení vložit také Středočeši a obyvatelé Olomouckého a Libereckého kraje. Naopak pouhý milion korun mají v průměru připraveni lidé z Moravskoslezského a Karlovarského kraje a na Vysočině.